Fidan üretimi gerçekleştirilen araziler denetlendi

Doğu Anadolu’nun meyve ve sebze deposu olan Iğdır’da fidan yetiştiriciliği yapan çiftçilere ait fidan üretim yerleri denetlendi. Yapılan kontrollerde fidanların gelişim durumu, hastalık ve zararlı durumları kontrol edildi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Denetim ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, sertifikalı fidan üretiminin avantajları da anlatılarak, yetiştiricilere bilgi verildi. Kentte yetiştirilen fidanların şehir şartlarında hastalıklara karşı daha dayanıklı ve verimli olduğu gözlemlendiğinden, çiftçilerimizin yerli fidanları kullanmaları üretilen meyvelerin kalitesini artırdığından yerli fidan kullanılması da tavsiye edildi.