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Erozyonu önlemek için ağaç dikildi
EROZYONU ÖNLEMEK İÇİN AĞAÇ DİKİLDİ
IĞDIR 16.10.2020, 13:10
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Iğdır’ın Aralık ilçesi Kaymakamlığı tarafından erozyonu önlemek ve doğayı korumak amacı ile ağaç dikildi.
Iğdır bağlı Aralık ilçesinde Erozyon sahasında kuruyan ağaçların kesilmesi, yerine yeni ağaçların dikilmesi ve ağaç varlığının çoğaltılması amacıyla ağaç dikildi. Aralık Kaymakamlığı tarafından 30 işçi ile başlatılan çalışmada, erozyonun önüne geçilmesi planlanıyor.
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