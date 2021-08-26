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Enerji etiketi hakkında bilgilendirme yapıldı

Iğdır İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından “Enerji Etiketi” hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

IĞDIR 26.08.2021, 10:58
Enerji etiketi hakkında bilgilendirme yapıldı

Iğdır İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından “Enerji Etiketi” hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Piyasaya arz edilen ya da hizmete sunulan enerji ile ilgili ürünler hakkında yayımlanan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği kapsamında, Iğdır İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından kentte enerji ile ilgili ürünlerin satışını veya dağıtımını gerçekleştiren firmalara bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Yapılan bilgilendirme faaliyetinde satıcı ve dağıtıcıların yerine getirmesi gereken yükümlülükler ve değişen mevzuat hakkında bilgi verildi.

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