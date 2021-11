Emniyet Müdürü Yonca’dan Ünsal’a iadeyi ziyaret

Iğdır Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal’a iadeyi ziyarette bulundu.

Serdar Ünsal, dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Tek amacımız Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin en yüksek seviyeye çıkmasıdır” dedi.

Serdar Ünsal’ı Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından aldığı madalyadan dolayı tebrik eden Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca ise, “Iğdır’ın huzuru için çalışıyoruz. Iğdır bölgenin en huzurlu şehirlerinden biridir. İnsanlarımız gece geç saatlere kadar Iğdır’da dolaşabiliyor. Ekiplerimiz her mahalle ve sokakta varlar. Vatandaşlarımız her alanda emniyete yardımcı olmalı, gördüğü şüpheli bir durumu 155’e bildirebilir. Iğdır bir üniversite şehri olmuştur.10 binden fazla öğrenci vardır. Bu öğrencilerin huzur içinde okuması lazım. Ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu gençlerimizi elde etmek isteyen örgütler olabilir. Bunun için sürekli öğrencilerimizi ziyaret ediyor ve diyalog içindeyiz. Okul ziyaretlerine de çok önem veriyorum. Milli Eğitim Müdürümüz ile bazı öğrencilerin evlerini ziyaret ediyor, misafir oluyor, sıkıntıları dinliyor ve çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bütün kızların cep telefonlarında (KADES) uygulaması olmalı. Son zamanlarda kadına şiddet baya arttı. Bunun önüne geçmek içinde Emniyet Genel Müdürlüğünün geliştirdiği (KADES) Kadın Acil Destek Uygulaması, Iğdır Üniversitesinde okuyan kızların telefonlarına yüklemeleri için bir çalışma başlatacağız. Bütün kızlarımıza ulaşarak (KADES) uygulamasının önemini anlatacağız. Her hangi bir şiddet durumunda tek tuşla ekiplerimiz yardımlarına koşacak ” şeklinde konuştu.

Azerbaycan Kültür Evinde gerçekleşen ziyarette dernek yönetim kurulu üyesi Ziya Zakir Acar ve Muhammet Engin’de katıldı.