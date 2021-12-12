Iğdır Eczacılar Odası tarafından yapılan elektronik nöbetçi eczane panoları vatandaşa kolaylık sağlıyor.

Iğdır’da vatandaşların nöbetçi eczaneye ulaşmasını sağlayan elektronik panolar şehrin farklı yerlerine yerleştirildi. Panolar; Iğdır Belediye Meydanı, Iğdır Devlet Hastanesi Çocuk Acil, Yetişkin Acil ve Ağız Diş Hastanesinde hizmete sunuldu. Vatandaşlar bu şekilde hastane çıkışlarında ve şehrin merkezinde nöbetçi eczanenin hangisi olduğunu öğrenecektir.