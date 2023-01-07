Doğa koruma ve jandarma ekibinden doğa koruma kontrolü

Iğdır’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Jandarma birlikte doğa koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Iğdır’da kaçak avlanmaya karşı ekipler doğaya çıkarak önlem almaya devam ediyor. Iğdır’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Taşburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Ağrı Dağı Milli Parkı Karasu sazlığında doğa koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Kaçak avlanmanın önüne geçmek için gerçekleştirilen faaliyetlerin devam edeceği öğrenildi.