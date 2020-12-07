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Dili damaklarına bitişik olan kangal köpeklere cerrahi müdahale yapıldı

Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde doğuştan dilleri alt damaklarına yapışık olan iki kangal köpeği operasyona alındı.

IĞDIR 07.12.2020, 10:25
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Dili damaklarına bitişik olan kangal köpeklere cerrahi müdahale yapıldı
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Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde doğuştan dilleri alt damaklarına yapışık olan iki kangal köpeği operasyona alındı.

Hayvan sahipleri tarafından doğuştan dillerinde sorun olduğu söyleyerek Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne getirilen iki kangal çoban köpeklerine, müdahale edildi. Dillerinin bitişik olmasından dolayı yemek yeme ve su içme problemleri yaşayan köpeklerin operasyonla dilleri alt çenelerinden ayrıldı. Veteriner hekimler söz konusu köpeklerin on gün içerisinde eski sağlıklarına kavuşacaklarını belirttiler.
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