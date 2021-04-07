Son Dakika
Siyaset bilimci Fukuyama: 'SİHA'lar, 2020'de Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak yükselişine önemli katkı yaptı'
Dikkatsiz sürücüler kazaya sebep oldu
Iğdır’da dikkatsiz iki sürücü aynı anda kavşağa girmek isteyince kaza meydana geldi.
IĞDIR 07.04.2021, 15:16
2
Iğdır’da dikkatsiz iki sürücü aynı anda kavşağa girmek isteyince kaza meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, kaza İlham Aliyev Bulvarı Şehit Mehmet Çavuş Anıtı önünde meydana geldi. Aynı anda kavşağa girmek isteyen iki sürücünün dikkatsizliği yüzünden kaza meydana geldi. Kazanın yaşandığı kavşak üzerinde ilerleyen bir bisiklet sürücüsü ve yayalar son anda kurtuldu. Kaza anı şehir polis kamerasına da yansırken, kazada maddi hasar meydana geldi.