Dikkatsiz sürücüler kazaya sebep oldu

Iğdır’da dikkatsiz iki sürücü aynı anda kavşağa girmek isteyince kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza İlham Aliyev Bulvarı Şehit Mehmet Çavuş Anıtı önünde meydana geldi. Aynı anda kavşağa girmek isteyen iki sürücünün dikkatsizliği yüzünden kaza meydana geldi. Kazanın yaşandığı kavşak üzerinde ilerleyen bir bisiklet sürücüsü ve yayalar son anda kurtuldu. Kaza anı şehir polis kamerasına da yansırken, kazada maddi hasar meydana geldi.