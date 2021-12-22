Dezavantajlı öğrenciler İstanbul’da tarihi yerleri gezip, Beşiktaş-Göztepe maçını seyredecek

Iğdır dışına hiç çıkmayan Beşiktaş taraftarı 18 dezavantajlı öğrenci, Iğdır Valiliği ve Iğdır Belediyesinin destekleriyle İstanbul’a gönderildi. Öğrenciler İstanbul’da tarihi yerleri gezip, Beşiktaş-Göztepe maçını seyredecek.

Iğdır dışına hiç çıkmayan dezavantajlı öğrenciler için hazırlanan proje kapsamında öğrenciler, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na uğurlandı. İstanbul’a giden çocuklar, şehrin tarihi yerlerini gezecek ve Beşiktaş-Göztepe maçını statta izleyecek.

"Türkiye’nin dört büyük takımının başkanları ve yöneticileri ile görüştük, desteklerini aldık"

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, göreve geldiklerinden beri muhtaç aileleri tespit ettiklerini ifade ederek, “Hanesine konuk olduğumuz ailelere ’böyle bir proje yapalım’ dedik. Hem valilik hem belediye olarak Türkiye’nin dört büyük takımının başkanları ve yöneticileri ile görüşerek onların yardımı ile Iğdırımızdaki çocukları Trabzon’a, İstanbul’a göndereceğiz. Bunlar bir gün, iki gün hem tarihi yerleri gezecekler hem de futbol karşılaşmasını seyredecekler. Onlar için farklı bir zaman dilimi olacağını düşünüyoruz. Biz ’birlikte başaracağız’ dedik, birlikte başarmak için çabalıyoruz. Daha güzel, daha iyi, daha umutlu günlere ulaşmak istiyoruz” dedi.

Proje kapsamında başka öğrenciler de İstanbul ve Trabzon’a gönderilerek dört büyük takımın maçlarını seyret imkanı bulacak.