Destek alan çiftçiler denetleniyor

Kırsal kalkınma yatırım desteklemeleri kapsamında faydalanan çiftçiler denetlendi.

Iğdır genelinde ihtiyaçları doğrultusunda Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında “Çiftlik Faaliyetleri Geliştirme” projesi ile geçmiş yıllarda yaptıkları projeler ile tarım alet ve ekipman desteği alan çiftçiler denetlendi. Denetimler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mutlu Çakmak ve İl Proje Yürütme Birimi personellerince gerçekleştirildi.