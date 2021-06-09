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Destek alan çiftçiler denetleniyor
Kırsal kalkınma yatırım desteklemeleri kapsamında faydalanan çiftçiler denetlendi.
IĞDIR 09.06.2021, 13:28
Kırsal kalkınma yatırım desteklemeleri kapsamında faydalanan çiftçiler denetlendi.Iğdır genelinde ihtiyaçları doğrultusunda Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında “Çiftlik Faaliyetleri Geliştirme” projesi ile geçmiş yıllarda yaptıkları projeler ile tarım alet ve ekipman desteği alan çiftçiler denetlendi. Denetimler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mutlu Çakmak ve İl Proje Yürütme Birimi personellerince gerçekleştirildi.