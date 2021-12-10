DAP kapsamında yapılan ahır ve ağıl projeleri kontrol edildi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, DAP kapsamında gerçekleştirilen ahır ve ağıl projelerinin son yapım aşamalarını yerinde kontrol etti.

4 Mart 2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz projeleri kapsamındaki illerde ‘Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği’ gereğince Iğdır’da desteklemelerden faydalanan işletmeler denetlendi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından denetlenen işletmelerde son aşamalar da kontrol edildi. Ekipler, 2018 yılı itibarı ile yatırım kapsamına alınıp tamamlanan ve izleme süreçleri devam eden Ahır ve Ağıl projelerinin de amaçlarına uygun olarak aktif şekilde faaliyetlerine devam edip etmediklerini tespit etmek amaçlı kontrollerine de devam ediyor.