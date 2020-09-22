DAP İdaresi ile 3 uygulayıcı kuruluş arasında protokol imzalandı

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 3 uygulayıcı kuruluş arasında, ‘Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında protokol imzalandı.

Erzurum’da gerçekleşen imza protokolünü, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Hozat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülfikar Ali Aslan, Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özen, Iğdır S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü İlhan İlgin ayrı ayrı imzaladılar. Iğdır Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu ile ilgili protokolün imzası sırasında Cezaevi Savcısı Mestan Işık’ta yer aldı.

Bölgenin sahip olduğu meyvecilik kapasitesini daha etkin ve verimli kullanmak amacıyla imzalanan her 3 protokol de, DAP İdaresi’nin Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projelerinden oluşuyor.

Üretimi Destekleyen Proje

Protokol kapsamında, Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün “Çerezlik Kabak Üretiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi” DAP İdaresi tarafından desteklenmiş olacak ve 4 adet makine alımı yapılacak. Bunun yanı sıra, destek kapsamında bin 200 kg çerezlik kabak tohumu dağıtımıyla 40 çiftçi tarafından yaklaşık 1000 da alanda çerezlik kabak tarımı yapılacak. Hozat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün imzalanan projesiyle, Akpınar köyünde 26 çiftçinin tarlaları bir araya getirilerek 510 da alanda kapama dut bahçesi kurulacak. Yüzde 30 çiftçi katkısı sağlanarak yürütülecek projeye yüzde 70 DAP desteği sağlanacak.

Mahkumlar da üretecek

Iğdır S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünün “Iğdır Meyveciliği Geliştirme Projesi” ile cezaevinin tarıma elverişli arazilerinde 200 da alanda kayısı, elma, kiraz, badem, erik, şeftali ve üzüm olmak üzere toplam 7 çeşit meyve bahçesi kurulacak. Kurulan meyve bahçelerinde mahkûmlar üreterek milli ekonomiye katkı sağlayacaklar. Bu proje de, DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenmiş olacak.