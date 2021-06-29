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Çocuk Gelişimi ve  Eğitimi Atölyesinin açılışı yapıldı

Iğdır il Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, 70. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan atölyelerin açılışını yaptı.

IĞDIR 29.06.2021, 14:08
Çocuk Gelişimi ve  Eğitimi Atölyesinin açılışı yapıldı

Iğdır il Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, 70. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan atölyelerin açılışını yaptı.

Mesleki Eğitimde bin Okul projesi kapsamında 70. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Kurulan Fen Laboratuvarı, Çocuk Gelişimi ve  Eğitimi Atölyesinin açılışı yapıldı.

Kitap okumanın ve çok çalışmanın önemi üzerinde duran İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Sevgili öğrenciler Kitap okuma, araştırma, uygulamalı öğrenme ve çalışma çok önemlidir. Bu atölyelerden faydalanın kendinizi geliştirin” dedi.
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