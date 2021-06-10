banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Civciv hırsızı yılan suçüstü yakalandı

Iğdır’da bir vatandaşın beslediği civcivleri yemek için kümese girmeye çalışan damalı su yılanı suçüstü yakalandı.

IĞDIR 10.06.2021, 14:50
Civciv hırsızı yılan suçüstü yakalandı

Iğdır’da bir vatandaşın beslediği civcivleri yemek için kümese girmeye çalışan damalı su yılanı suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Bağlar Mahallesi’nde yaşayan Bülent Aygün, kümes yakınlarında gelen sesler üzerine etrafı kolaçan ederken kümese girmeye çalışan bir yılan ile karşılaştı. Gördüğü yılanı yakalayarak plastik bir kap içine koydu. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler vatandaşın bulduğu yılanı teslim aldı. Bülent Aygün tarafından yakalanarak ekiplere teslim edilen yılanın, damalı su yılanı olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından teslim alınan damalı su yılanının doğal yaşam ortamına bırakıldığı öğrenildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
27°
açık