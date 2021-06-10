Civciv hırsızı yılan suçüstü yakalandı

Iğdır’da bir vatandaşın beslediği civcivleri yemek için kümese girmeye çalışan damalı su yılanı suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Bağlar Mahallesi’nde yaşayan Bülent Aygün, kümes yakınlarında gelen sesler üzerine etrafı kolaçan ederken kümese girmeye çalışan bir yılan ile karşılaştı. Gördüğü yılanı yakalayarak plastik bir kap içine koydu. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler vatandaşın bulduğu yılanı teslim aldı. Bülent Aygün tarafından yakalanarak ekiplere teslim edilen yılanın, damalı su yılanı olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından teslim alınan damalı su yılanının doğal yaşam ortamına bırakıldığı öğrenildi.