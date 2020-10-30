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Çevre Hizmetleri Birliği toplantısı gerçekleşti

ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

IĞDIR 30.10.2020, 13:34
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Çevre Hizmetleri Birliği toplantısı gerçekleşti

Iğdır Çevre Hizmetleri Birliğinin 2020 yılı Olağan Meclis Toplantısı Vali/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında yapıldı.

Iğdır Çevre Hizmetleri Birliği Meclis Üyelerinin katılımıyla Çevre Hizmetleri Birliğinin 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü toplantıda Çevre Hizmetleri Birliği tarafından yürütülen katı atık projelerinin de değerlendirmesi yapılarak eksikliklerin giderilmesi için gerekli olan kararlar alındı. Yapılan toplantıda ayrıca içme suyu arıtma tesisinin işletmeye alınması ile ilgili olarak birlik üyelerine bilgi verildi.

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