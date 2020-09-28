Canlı Hayvan Pazarında temizlik ve dezenfektan çalışmaları devam ediyor

Iğdır Belediyesi ekipleri tarafından canlı hayvan pazarının temizlik ve dezenfektan çalışmaları devam ediyor.

Iğdır Belediyesi ekipleri karasinek ve larva üremesinin önüne geçmek için Hayvan Pazarında temizlik ve dezenfektan çalışması yaptı. İlaçlama ve dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren ekipler, herhangi bir aksilik yaşanmaması ve hayvan pazarının hazır olması için de yoğun bir çaba sarf ediyor. Ekipler, temizlik ve dezenfektan çalışmalarının rutin bir şekilde devam edeceğini belirtti.