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"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Iğdırlılarla buluştu

"ÇANAKKALE SAVAŞLARI MOBİL MÜZESİ" IĞDIRLILARLA BULUŞTU

IĞDIR 27.09.2020, 10:50
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"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Iğdırlılarla buluştu

Çanakkale Savaşı’ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı “Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi” Iğdırlılarla buluştu.

Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarı’na gelen “Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi” ziyarete açıldı. İçinde Çanakkale Savaşı ile ilgili fotoğrafların ve çeşitli görsel materyallerin yer aldığı müzede çeşitli videolarla da tanıtımlar yapılıyor. Vatandaşların yoğun ilgisinin olduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, ziyaret eden vatandaşları da duygulandırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği proje kapsamında Çanakkale Savaşları’ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu mobil müze, bugün de Tuzluca ilçesinde ziyarete açılacak.

Çanakkale deyince duyduğu saygının ilk günkü gibi sıcak, ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen Vahaf Gül, “Çanakkale Savaşı’nda birçok kaybımız oldu ama yine kazandık. Burada eskiye gidip, eskileri anlayabiliyorum” dedi.

Öte yandan, "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" girişinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların ateşleri ölçülerek, maske kontrolü yapılıyor. Müze, bugün Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde 12.00-21.00 saatleri arasında vatandaşlara ücretsiz bir şekilde açık olacak.

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