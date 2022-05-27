"Buzağı, Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması"nda renkli görüntüler yaşandı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde "3. Buzağı, Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Tuzluca ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen "Buzağı, Kuzu Ve Oğlak Güzellik Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu. Belediye meydanında düzenlenen yarışmada yetiştiricilerin hayvanlarını süsledikleri görüldü. Hayvancılığın teşviği adına yapılan yarışmada buzağı kategorisinde Aykut Elarslan’a ait buzağı birinci olurken, kuzu kategorisinde Naim Serin birinci, oğlak kategorisinde ise Yaşar Dalaş’ın oğlağı birinci oldu.

Buzağı birinci olan Aykut Elaslan, mutlu olduğunu söyleyerek, "Ben bir yetiştiriciyim. Danama sevgimi veriyorum. Buzağım birinci oldu, jüri üyesine teşekkür ederim. Bu da benim ödülüm" dedi.

Dereceye giren buzağı, oğlak ve kuzuların sahiplerine ödülleri verildi. Yapılan yarışmanın ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.