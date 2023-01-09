Bulutlar çekildi, Ağrı Dağı ortaya çıktı

Iğdır ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, gündüz yerini güneşe bıraktı. Bulutların çekilmesiyle birlikte, beyaza bürünen Ağrı Dağı da ortaya çıktı.

"Doğu’nun Çukurova’sı" Iğdır’da, dün gece saatlerinde merkez ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Sabaha kar ile uyanmayı bekleyen Iğdırlılar hüsrana uğradı. Gece saatlerinde etkili olan kar yaşı, merkezde az sürdü. Yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olması ile beraber her yer beyaza büründü. Gece Iğdır’da eksi 7 dereceye kadar soğuk hava etkili olurken, araçların camları da dondu. Gündüz ise öğleden sonra güneşli hava ile birlikte Ağrı Dağı ve çevredeki yüksek dağların tamamıyla beyaza büründüğü görüldü. Beyaza bürünen Ağrı Dağı, kentin farklı yerlerinde görsel şölen oluşturdu.