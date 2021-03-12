Bitlis şehitleri için Kur-an’ı Kerim Tilaveti okundu

Bitlis’te helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 askerimiz için Iğdır’da mevlit okutuldu.

Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) tarafından Bitlis’te helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 askerimiz için mevlit okutuldu.Akşam namazı sonrası Hacı Hacer Camiinde düzenlenen Mevlid programında Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu. Kur’an-ı Kerim Tilaveti sonrası şehitlerimiz için dualar edildi. Program, Bitlis’te helikopter kazasında şehit düşen 11 askerimizin özgeçmişlerinin okunması ile sona erdi.

Düzenlenen programa Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim’in yanı sıra kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.