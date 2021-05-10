banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar

Bitkin düşen güvercin tedavi altına alındı

Iğdır’da bir doktor tarafından yorgun ve bitkin düştüğü için uçamaz halde bulunan güvercin tedavi altına alındı.

IĞDIR 10.05.2021, 14:30
Bitkin düşen güvercin tedavi altına alındı

Iğdır’da bir doktor tarafından yorgun ve bitkin düştüğü için uçamaz halde bulunan güvercin tedavi altına alındı.

Iğdır’da bulunan 3 nolu Aile Sağlığı Merkezinde görevli olan doktor Ferhat Çeçen yol kenarında bitkin düşmüş halde bulunan bir güvercine rastladı. Uçamayacak kadar bitkin düşen güvercini bulan doktor Ferhat Çeçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine durumu haber verdi. İhbar üzerine bitkin düşen güvercini Çeçen’den teslim alan ekipler, güvercinin beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürdü. Güvercinin sağlığına kavuştuktan sonra tekrar doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.
Yorumlar (0)
17°
açık