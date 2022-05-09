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Bayramı fırsat bilip kente uyuşturucu sokacaktı
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol noktasında bayramı fırsat bilerek kentte uyuşturucu sokmaya çalışan bir kişiyi yakaladı.
IĞDIR 09.05.2022, 17:14
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol noktasında bayramı fırsat bilerek kentte uyuşturucu sokmaya çalışan bir kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre bayramın ikinci gününde bayram yoğunluğunu fırsat bilen E.T kente uyuşturucu sokmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin takibine takılan E.T’nin içinde bulunduğu ticari taksi Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 500 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.T işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.