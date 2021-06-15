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Balaban kuşu tedavi altına alındı
Iğdır’da duyarlı öğretmenler tarafından bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı.
IĞDIR 15.06.2021, 12:29
Iğdır’da duyarlı öğretmenler tarafından bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı.Iğdır Merkez Evci Ortaokulu öğretmenleri tarafından bulunan balaban kuşu, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından koruma altına alınan balaban kuşunun bakım ve beslenmesi yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.