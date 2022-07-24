Bakımı yapılan şahin yavrusu tekrar doğaya bırakıldı

Iğdır’da vatandaşlar tarafından arazide bulunan şahin yavrusu tekrar doğaya bırakıldı.

Iğdır Tuzluca ilçesi Gaziler köyünde köylüler tarafından arazide bir şahin yavrusu bulundu. Köylüler durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Köye giden ekipler şahin yavrusunu alarak bakım ve beslemesini yaptı. Bakım ve beslenmesi yapılan şahin yavrusu tekrar doğaya bırakıldı.