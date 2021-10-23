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Bakan Koca: Iğdır, sarıya yakın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında düşük riskli iller arasına girmesi beklenen illeri sıraladı.

IĞDIR 23.10.2021, 10:56
Bakan Koca: Iğdır, sarıya yakın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında düşük riskli iller arasına girmesi beklenen illeri sıraladı.

Sağlık Bakanı Koca, resmi twitter hesabında yaptığı paylaşımda kategori değiştiren herhangi bir il olmadığını ifade ederek Iğdır’ın sarıya yakın olduğunu belirtti. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Trabzon, Maviye çok yakın. Tunceli, Maviye çok yakın. Bursa, Maviye çok yakın. Iğdır, Sarıya çok yakın. Bugün kategori değiştiren ilimiz yok."

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