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Bakan Dönmez ve Kasapoğlu’nun Iğdır ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Iğdır Valiliğini ziyaret etti.

IĞDIR 09.01.2021, 22:34
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Bakan Dönmez ve Kasapoğlu’nun Iğdır ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Iğdır Valiliğini ziyaret etti.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim tarafından karşılanan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Valilik Şeref defterini imzaladı. Valilik makamına geçen bakan Dönmez ve Kasapoğlu, daha sonra Valilik toplantı salonunda Vali Sarıibrahim’den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Düzenlenen toplantının ardından Iğdır Belediyesine geçen Bakan Dönmez ve Kasapoğlu, burada açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Iğdır yaklaşık üç yıldır doğalgazın konforunun tanıdı biliyor. İnşallah yeni dönemde belde ve belediyelerimi zede doğalgazı ulaştırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılın sonu itibari ile Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanları arasında, Azerbaycan özerk bölgesi Nahçıvan’a doğalgaz çekilmesi ile alakalı bir anlaşma yapmıştık. Bu vesile ile projeyi yerinde değerlendirme imkanı bulduk. Önümüzdeki bir kaç ay içerisinde inşallah ihalesini tamamlayacağız ve boru hattının imalatı ve inşaatını süratle başlayacağız. İnşaat yapım süresini 12 ay olarak planladık. Bu tabi serhat kentimiz Iğdır’ın stratejik önemini arttıracak önemli projelerden birisidir. Sınır ticaretimiz Nahçıvan ile zaten öteden beri var ola gelmektedir. Bunu enerji konusunda da perçinlemiş olacağız. Nahçıvan’a geçecek doğalgaz boru hattı güzergahı üzerinde yer alan belediyelerimiz ve yerleşim yerlerine de ilerde doğal gaz kullanması için çıkış noktaları konacak. Dolayısı ile Iğdır bu anlamda bu projeden ayrıca istifade etmiş olacak” dedi.

Bakan Kasapoğlu ise, “Iğdır gençlik potansiyeli itibari ile çok önem arz eden şehirlerimizden bir tanesi. Yapmış olduğunuz toplantıda Iğdır Merkez, köy, mahalle ve İlçelerini masaya yatırdık. Önemli bir gücümüz gençliğimiz, Iğdır’da genç nüfus hakikaten bu anlamda bizler için çok ciddi bir önemi ortaya koyuyor. Gençlerimizi kapsayan yatırım çalışması yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçte var olan spor ve gençlik yatırımlarını çok daha farklı boyutlara taşıyacağız. Merkez, ilçe ve köylerimizde sportif ve gençlik anlamında yatırımlarımızı halkımızın erişe bilirliğini en kolay hale getirmiş, gençlik merkezi, kitap kahveler, spor alanları, futbol, basketbol ve voleybol ile birlikte her sporcumuza ve halkımızın tüm kesimlerine hitap edebilecek butik spor salonları ile inşallah bu erişimi kolaylaştıracağız” şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez ve Kasapoğlu’na 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik etti. AK Parti Iğdır İl Binası ziyaretinin ardından bakanlar, Iğdır’dan ayrılmak üzere havaalanına hareket etti.
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