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Bağcılık yapan çiftçilere budama eğitimi verildi

Iğdır’da bağcılık ile ilgilenen çiftçilere budama eğitimi verildi.

IĞDIR 24.03.2021, 09:40
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Bağcılık yapan çiftçilere budama eğitimi verildi

Iğdır’da bağcılık ile ilgilenen çiftçilere budama eğitimi verildi.

Erzincan ve Iğdır İlleri bağcılığında "Baran ve Toprağa Gömme Geleneksel Terbiye Sistemlerinde Budama Projesi" kapsamında Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ile beraber çiftçiler için eğitim düzenlendi.

Ekipler Kadıkışlak ve Necefali Köylerinde bulunan bağ alanlarında çiftçilere bağ budamasının nasıl yapılacağı, nelere dikkat edileceği konularında eğitim verdi. Çiftçiler verilen eğitimlerden memnun kaldıklarını söyleyerek eğitimden memnun kaldılar.
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