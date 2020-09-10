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Ayağı kırılan tavşan tedavi altına alındı
AYAĞI KIRILAN TAVŞAN TEDAVİ ALTINA ALINDI
IĞDIR 10.09.2020, 11:50
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Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesinde yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Hayvan Hastanesinde son olarak ayağı kırılan tavşanın muayenesi yapıldı.
Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirilen tavşanın sol arka ayağının kırıldığı tespit edildi. Röntgen çekilip muayenesi yapılan tavşanın sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Konuyla alakalı açıklama yapan Hayvan Hastanesi Başhekimi Arş. Gör. Gökhan Koçak, “tavşan üç haftaya kadar iyileşmiş olarak hayatına devam edecek.
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