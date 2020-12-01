banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Rusların aşısı işe yaramadı
Rusların aşısı işe yaramadı
Çalımbay: 'Hakemler bilerek hata yapıyor'
Çalımbay: 'Hakemler bilerek hata yapıyor'
Azerbaycan'a destek verdi diye soruşturma açtılar
Azerbaycan'a destek verdi diye soruşturma açtılar
Dolar, Euro ve altında sun durum ne?
Dolar, Euro ve altında sun durum ne?

Av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor

Doğa Koruma Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor.

IĞDIR 01.12.2020, 10:10
5
Av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor
banner422

Doğa Koruma Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor.

Doğa Koruma Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü yasa dışı avlanmanın önüne geçmek için çalışmalara devam ediyor. Düzenli olarak araziye çıkan ekipler burada kontrollerini yaparak hem kaçak avlanmaya karşı çıkıyor hem de avlanmanın yasak olduğu bölgelerde avlanmaya izin vermiyor. Avcılık faaliyetlerini yasal olarak sürdüren avcıların avlanmalarının yasalara ve mevzuata uygun olup olmadığı da denetleniyor.
Yorumlar (0)
banner388
parçalı bulutlu