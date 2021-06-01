Son Dakika
ROLLS-ROYCE, DÜNYANIN EN BÜYÜK VE EN AKILLI KAPALI ALAN HAVACILIK TEST TESİSİNİ RESMİ OLARAK KULLANIMA AÇTI
Av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor
Doğa Koruma Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü yasa dışı avlanmanın önüne geçmek için çalışmalara devam ediyor.
IĞDIR 01.06.2021, 14:20
Doğa Koruma Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü yasa dışı avlanmanın önüne geçmek için çalışmalara devam ediyor.Düzenli olarak araziye çıkan ekipler burada kontrollerini yaparak hem kaçak avlanmaya karşı çıkıyor hem de avlanmanın yasak olduğu bölgelerde avlanmaya izin vermiyor. Avcılık faaliyetlerini yasal olarak sürdüren avcıların avlanmalarının yasalara ve mevzuata uygun olup olmadığı da denetleniyor.