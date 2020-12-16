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Av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor
Iğdır Doğa Koruma Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor.
IĞDIR 16.12.2020, 14:23
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Iğdır Doğa Koruma Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor.Doğa Koruma Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü yasa dışı avlanmanın önüne geçmek için çalışmalara devam ediyor. Düzenli olarak araziye çıkan ekipler burada kontrollerini yaparak hem kaçak avlanmaya karşı çıkıyor hem de avlanmanın yasak olduğu bölgelerde avlanmaya izin vermiyor. Avcılık faaliyetlerini yasal olarak sürdüren avcıların avlanmalarının yasalara ve mevzuata uygun olup olmadığı da denetleniyor.
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