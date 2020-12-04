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Av koruma denetimleri devam ediyor
Iğdır Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor.
IĞDIR 04.12.2020, 12:10
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Iğdır Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor.Av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yasa dışı avlananları belirlemek için Iğdır Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışıyor. Yapılan denetimlerde kontrolsüz veya kaçak avlanan kişilere yönelik detaylı kontrol faaliyetleri yapıldı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.