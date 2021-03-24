banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Türkiye eski güzeli Seda Sarıtaş da o listede!
Türkiye eski güzeli Seda Sarıtaş da o listede!
UEFA'dan son dakika açıklaması!
UEFA'dan son dakika açıklaması!
Papa kardinallerin maaşlarını kesecek!
Papa kardinallerin maaşlarını kesecek!
Putin'e özel yasa!
Putin'e özel yasa!

Asırlık çınar ağaçlarının üzerinde yuva yapan gri balıkçıl kuşlar ilgi odağı oldu

Uzun bacakları ve boyunları ile ilgileri sürekli üzerine çeken gri balıkçıl kuşları, şehir merkezinde bulunan asırlık çınar ağaç dallarında oluşturdukları yaşam alanları ile ilgi odağı oldu.

IĞDIR 24.03.2021, 17:38
4
Asırlık çınar ağaçlarının üzerinde yuva yapan gri balıkçıl kuşlar ilgi odağı oldu

Uzun bacakları ve boyunları ile ilgileri sürekli üzerine çeken gri balıkçıl kuşları, şehir merkezinde bulunan asırlık çınar ağaç dallarında oluşturdukları yaşam alanları ile ilgi odağı oldu.

İklimi ve coğrafi şartlarıyla "Doğu’nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır farklı kuşlara ev sahipliği yapıyor. Şehrin merkezinde bulunan asırlık çınar ağaçlarının tepesinde yuva yapan gri balıkçıl kuşlar, sulak alanlar yerine şehir merkezindeki ağaçları tercih ediyor. Bu özelliklerinden dolayı vatandaşların da ilgisini çeken kuşlar ilgi odağı oldu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu