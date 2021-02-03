ASİMDER’den Aliyev’in anıtına ziyaret

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Merkezi, Beynelhalq Diaspor Merkezi, İSBAM Genel Merkezi, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Kars İl Başkanlığı ve Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti Kars İl Başkanlığı ile birlikte Kars’ta bulunan Haydar Aliyev anıtını ziyaret ettiler.

Kars’ta çeşitli ziyaret ve faaliyetler için gelen Azerbaycan heyeti adına açıklama yapan ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Kars Arpaçay İlçesi Koç Köyünde mezarı bulunan Azerbaycan halk kahramanı Sultan Paşabeyoğlu’nun mezarına Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan Karabağ Laçin’dan getirilen toprağın dökülme programı için Kars’ta bulunmaktayız. Programımıza başlamadan Azerbaycan’ın Ummi Milli Lideri rahmetli Haydar Aliyev’in anıtını ziyaret ederek dualarımızı okuduk. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk nasıl Türkiye ve Türk ulusunu işgalden kurtarıp bugün ki refah günlere getirilmesine silah arkadaşlarıyla birlikte mücadele vermişlerse, rahmetli M. Emin Resulzade, Ebulfez Elçibey ve daha sonrada Azerbaycan’ı büyük çöküşten kurtaran bugün ki refah ve düzenin kurulmasında mücadele vermiştir. Programımıza Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev’in anıtlarını ziyaret ederek başlıyoruz. Azerbaycan Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarıldığı bugünlerde tek millet iki devlet anlayışına çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Ermeni Diasporasının 1915 sözde Ermeni soykırımı yalanlarıyla ülkemizi köşeye sıkıştırmaya çalıştığı zor günlerimizde nasıl Azerbaycan Diaspora teşkilatları bizi desteklediyse, Karabağ meselesinde de Türkiye Diaspora teşkilatları olarak bizlerde kardeşlerimizin yanındayız” şeklinde konuştu.

Ziyarette bulunan Azerbaycan heyeti ve diğer misafirler Haydar Aliyev anıtına karanfiller bırakarak bir dakika saygı duruşunda bulunup daha sonra Arpaçay İlçesi Koç köyüne doğru yola çıktı.