ASİMDER Başkanı Gülbey: “Iğdır ve Kars’ta bulunan arsalar tehlike altında”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Genel Başkanı Göksel Gülbey, Dağlık Karabağ ateşkesinden sonra Nahcıvan Özerk Muhtariyeti ile Azerbaycan arasında açılacak Zengezur koridorunun açılması kararından sonra Ermenistan’a sınır olan Iğdır ve Kars’daki arsaların fiyatlarının üstünde para ödenerek yabancı yatırımcılar tarafından alındığını iddia etti.

Ermenistan sınır kapıları Kars Doğu ve Iğdır Alican sınır kapılarının açılacak söylentilerinin Kars ve Iğdır’a yabancı iş insanlarının akın ederek arsalar aldığını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ savaşından sonra Nahcıvan’la Azerbaycan arasında Zengezur koridorunun açılma kararı alınmıştır. Bu kararla açılacak kara yolu yerli ve yabancı iş insanlarının dikkatini Kars ve Iğdır’a çevirmiştir. Türkiye ile Ermenistan sınırlarının kapanma sebebi olan işgal altındaki Dağlık Karabağ sorunun hal edilmesiyle Ermenistan sınır kapılarının açılma söylentileri Kars ve Iğdır’daki arsalara ederinin beş katı bedel ödemeyi teklif ederek almaya çalışan uyrukları bilinmeyen yabancı iş insanları veya firmalar akın etmektedir. ASİMDER Genel Merkezi olarak Kars ve Iğdır’da yaşayan vatandaşlarımızı arsalarını satarken dikkatli olmaları ve şüphelendiklerinde ise güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda uyarıyoruz” dedi.

1998 yılında Ermeni Vakıflarının Kars ve Iğdır bölgesinde arsalar almaya çalıştıklarını söyleyen Gülbey, “Iğdır yerel basınında 1995 yılından sonra ‘Ermeniler Iğdır’dan arsa alıyorlar’ başlıklı çıkan haberlere inanmamıştık. Dağlık Karabağ savaşından sonra Iğdır’a yapılacak tren demir yolu, Nahcıvan’a gidecek Botaş doğalgaz boru hattı, Nakliye şirketlerinin Türk Cumhuriyetlerine gidiş için İran yerine Nahcıvan ve Zengezur koridorunu tercih edecekleri ile Ermenistan sınır kapıları açılacak söylentileri Kars ve Iğdır’ın ekonomi yönünden gelişeceğine işarettir. Bu gelişme iş insanlarının iştahını kabartıyorken yatırımcılarda bölgede yatırım yapmak için arsalar alma peşinde, onun için Kars ve Iğdır halkı arsa satarken dikkatli olmalıdırlar. Geçmişte yerli insanlarımızın adına arsa alışı yapan Ermeni Vakfı yöneticilerine şahit olduk. Bölgemizde Ermeni Diasporası ve Mason Localarının gizli yürüttüğü faaliyet ile planlarını unutmayın, unutmayın birde bakarsınız ki Iğdır’da yabancı siz olmuşsunuz” şeklinde konuştu.