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ASİMDER Başkanı Gülbey: “Ermenistan kendi askerine işkence yapıyor”

ASİMDER BAŞKANI GÜLBEY: “ERMENİSTAN KENDİ ASKERİNE İŞKENCE YAPIYOR”

IĞDIR 05.10.2020, 10:32
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ASİMDER Başkanı Gülbey: “Ermenistan kendi askerine işkence yapıyor”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan ordusunda görev yapan askerleri Azerbaycan’la yapılan savaştan kaçmaması için ayaklarından bulundukları mevzilere zincirlediklerini iddia etti.

Kendi askerinin ayağını elini bağlayarak ölüme terk etmek insanlık suçu olduğunu belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “27 yıldan beri Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan toprağı Karabağ’da bir haftadır yaşanan savaşta Ermenistan savaş alanından askerleri kaçmasın diye ayaklarını bulundukları mevzilere veya askeri araçta şoförse elinin birini direksiyona kelepçeliyorlar. Azerbaycan ordusunun ele geçirerek işgalini sona erdirdikleri Karabağ topraklarında ölen Ermenistan askerlerinin ayaklarının mevzilerinde zincirle bağlı olduğunu görüyorlar. Bunun adı işkence ve insanlık suçudur. Bunlar Ermenistan askeri olsa bile bu şekilde davranılması insan olarak bizleri de üzmüştür. Ermenistan haksız yere işgal ettiği bu toprakları terk edip asıl sahibi olan Azerbaycan’a bırakırsa bu üzücü olaylar yaşanmayacaktır. Bu haksız işgal ve kendi askerine karşı uygulamış olduğu insanlık suçundan dolayı Ermenistan’ı kınıyoruz. ASİMDER Genel Merkezi olarak geçmişte olduğu gibi yinede Azerbaycan’ın bu haklı toprak mücadelesinde sonuna kadar yanındayız. Ermenistan’ın hedef şaşırtıp Karabağ’da Türkiye veya Suriyeliler var yalanıyla kimseyi kandırmasın. Karabağ’da savaşanlar Azerbaycan’ın güçlü ordusu vardır. Biz Türkler kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

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