Arı Yetiştiriciliği Birliğince birlik üyelerine beslenme şekeri dağıtıldı

Birlik Başkanı Hüccet Şabahat, "Üyelerimizin arılarının beslenmesi ve sağlıklı kışı geçirmesi için anlaşma yaptığımız firmayla ucuza mal ederek üyelerimize destekte bulunduk. Dağıtımda emeği geçen İl Tarım Orman Müdürlüğü personellerine ve yönetim kurulumuza Teşekkür ederim" dedi.