Aralık ilçesinde taziye evi açılışı yapıldı

Iğdır’ın Aralık ilçesi Hasanhan köyünde taziye evi açılışı yapıldı.

Iğdır’ın Aralık ilçesi Hasanhan köyünde taziye evinin olmamasından dolayı köy içinde bulunan camiinin altındaki boş alan tadilata alındı. Köylülerin yardımı ile boş alan köy için taziye evine çevrildi. Açılışa hazırlanan taziye evinin açılışına Aralık Kaymakamı Fatih Özcan da katıldı. Açılış sonrası Kaymakam Özcan, vatandaşların talebini dinledi.