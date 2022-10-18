Alım şartları 3 kez değiştirilen kadroyla öğretim görevlisi olan eski dekan yardımcısının eşi göreve başladı

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Eski Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Ekici, dekan yardımcılığı görevinde iken eşini Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ’Maliye’ programına öğretim görevlisi olarak aldı. Alım şartları üç kez değiştirilen programla öğretim görevlisi olan Filiz Ekici, göreve başladı.

Iğdır Üniversitesi; Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ‘Maliye’ programı için 8 Aralık 2021 tarihinde öğretim görevlisi ilanına çıktı. Yapılan değerlendirme sonucunda Filiz Ekici, ilk 10’a giremedi. İddiaya göre, ilk sonuçlara göre 12. sırada yer alan Filiz Ekici, daha sonra yapılan düzenleme ile 11. sıraya geldi.

Sınava katılmaya hak kazananlara yapılan sınavda ise sırayla ‘Giriş Sınav Notu’ olarak 20, 5, 4, 2 ve 0 puanlar verildi. "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır" şartından dolayı tüm adaylar elendi.

Üniversite alım şartlarında 3 defa değişikliğe gitti

Maliye programı alımında ilk olarak ‘Maliye alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak’ şartı arandı. Daha sonra ‘Maliye alanında lisans mezunu olup, maliye alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak’ şartı getirildi. Son alım için ise ‘Maliye alanında lisans mezunu olup, maliye alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla lisanstan sonra alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak’ şartı konuldu.

Ardından yeniden ilana çıkıldı. Başvurular 13 Aralık tarihi itibarıyla sona erdi. Program için ‘ön değerlendirme tarihi’ olan 17 Aralık’ta açıklanan sonuçta, şartları yalnızca 3 kişinin sağladığı görüldü. Bu 3 kişi içinde, kadronun kendisi için açıldığı iddia edilen Filiz Ekici 3. sırada yer aldı. Daha sonra yapılan mülakatın sonucunda Eski Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Ekici’nin eşi Filiz Ekici, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Maliye programına öğretim görevlisi olarak atandı.

Göreve başladı

Doç. Dr. Selçuk Ekici, sonuç açıklamasında, üniversite tarafından 2 gün önce istifa etmiş olarak gösterildi. Üniversite, yaptığı açıklamada, Doç. Dr. Selçuk Ekici’nin dekan olmadığını, olaya ilişkin haberlerde ise dekan eşi olarak geçtiğini belirterek, haberi sadece o şekli ile yalanlamaya çalıştı. Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma yaşananları izlemekle yetinirken, alım şartları üç defa değiştirilen bölüme öğretim görevlisi olarak alınan Filiz Ekici, Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu Maliye programında göreve başladı.