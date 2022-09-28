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Ağrı Dağı zirvesinde kış, eteklerinde sonbahar yaşanıyor
"Türkiye’nin çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı’nın zirvesinde kış yaşanırken eteklerinde ise sonbahar yaşanıyor.
IĞDIR 28.09.2022, 20:34
"Türkiye’nin çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı’nın zirvesinde kış yaşanırken eteklerinde ise sonbahar yaşanıyor.
"Türkiye’nin çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı, 5 bin 137 metre yüksekliğiyle birlikte yıl boyunca sadece kışı yaşıyor. Başında kar eksik olmayan Ağrı Dağı kışı yaşarken eteklerinde ise ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere 4 mevsim yaşanıyor. Eylül ayı ile birlikte Ağrı Dağı’nın eteklerinde yaşanan sonbahar dron ile havadan görüntülendi.