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Ağrı Dağı ile birlikte görüntülenen ’Süper Ay’ kartpostallık görüntüler oluşturdu

AĞRI DAĞI İLE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENEN 'SÜPER AY' KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Ağrı Dağı ile birlikte görüntülenen ’Süper Ay’ kartpostallık görüntüler oluşturdu

AĞRI DAĞI İLE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENEN 'SÜPER AY' KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

08 Haziran 2020 Pazartesi 09:02
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Ağrı Dağı ile birlikte görüntülenen ’Süper Ay’ kartpostallık görüntüler oluşturdu

Iğdır’da muhteşem manzarası ile doğal bir tabloyu andıran Ağrı Dağı hemen yanında belirlenen ’Süper Ay’ ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu Haziran ayında Iğdır’da ortaya çıkan ’Süper Ay’ Ağrı Dağı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Adeta doğal bir tablo olan Ağrı Dağı günün her saatinde Iğdırlılara ve Iğdır’a gelen turistlerin de her zaman ilgi odağı oluyor. Dünya’ya olan mesafesi Haziran ayında değişen Ay, dünyaya en yakın olduğu noktada dev ve parlak bir top halinde belirlendi. ’Süper Ay’ Ağrı Dağı ile birlikte Iğdır semalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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