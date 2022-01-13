Iğdır’ın yüksek kesimlerine kar yağması ile birlikte Ağrı Dağı eteklerine yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarıyla mücadele eden yaban hayvanları için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda doğada olan hayvanların beslenmesi için Ağrı Dağı’nın eteklerine kar altında kalan bölgelere 200 kilogram et, 50 kilogram farklı türlerde sebze ile 100 kilogram buğday bırakıldı.