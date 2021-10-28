29 Ekim dolayısıyla çeşitli dallarda ödül töreni düzenlendi

Iğdır’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98’inci yılı kutlamaları kapsamında, çeşitli dallarda ödül töreni düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98’inci yılı yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Iğdır’da Belediye binası önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma ile başlayan kutlama töreni sporun farklı dallarında başarı gösteren sporculara ödüllerin verilmesi ile devam etti. Iğdır Halfeli Yolu üzerindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İskender Iğdır Spor sahasında kort tenisi, yüzme, Cumhuriyet Bayramı bayrak koşusu finali düzenlendi. Finalde birinci, ikinci ve üçüncü olanlara ödülleri verildi. Ödül törenine Vali H. Engin Sarıibrahim’in yanı sıra, il protokolü ve sporcular katıldı.