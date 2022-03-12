Iğdır’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı düzenlendi.

Iğdır Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Program konuşmaların yapılması, şiirlerin okunması, türkü dinletisi, Âkif’in Sesi Oratoryosu, “Iğdır İstiklal Marşını Okuyor” adlı video gösterimi ile resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile son buldu.

Kültür Merkezinde düzenlenen programa Vali H. Engin Sarıibrahim’in yanı sıra il protokolü, kurum amirleri, vatandaşlar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.