İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaret ve inceleme kapsamında geldiği Rize’de cuma namazını Rize Merkez Sahil Camii’nde kıldı. Yerlikaya, ardından AK Parti Milletvekili Muhammed Avcı’nın danışmanı Hakan Avcı’nın amcası Hızır Avcı isimli vatandaşın cenazesine katıldı. Daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı Rize Şubesi standından aşure dağıtan Yerlikaya, programın ardından Rize Valiliğini, Rize Belediye Bakanlığını ziyaret etti. Belediye binasından sonra gerçekleşecek AK Parti Rize İl Başkanlığı ziyaretine yürüyerek giden Yerlikaya, sokakta vatandaşlarla bir araya geldi. Oturdukları bankta sohbet eden vatandaşların yanına giden Yerlikaya, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretleri tamamlayan İçişleri Bakanı Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Rize İl Binası’nda gerçekleşen güvenlik toplantısına katıldı. Toplantının ardından konuşan Bakan Yerlikaya, göreve geldikleri günden bugüne başta terör olmak üzere tüm huzuru bozan yapılarla mücadele ettikleri kaydederek, "Türkiye Yüzyılı'nda huzurla ilgili görev olarak huzurun yüzyılını hep ifade ediyoruz. Bu noktada da başta terör örgütleriyle yani PKK, KCK, FETÖ, DHKP-C, MLKP gibi aşırı sol terör örgütleri ve tüm terör örgütleriyle mücadele bizim olmazsa olmaz, birinci görevimiz. Cumhurbaşkanımızın hükümetlerinde olduğu gibi yine kararlılıkla, azimle güvenlik birimlerimizle ülke içerisinde, bizim görev alanımızda olduğu gibi ülke dışında da, yine hakeza sınırımızın hemen ötesinde de Savunma Bakanlığımız ve Milli İstihbaratımızla büyük bir uyum ve kararlılıkla çalışıyoruz. Organize suç örgütleriyle yani şehir eşkıyalarıyla mücadele ediyoruz. Uyuşturucu tacirleriyle bunlarla mücadele ediyoruz ve düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele ediyoruz” dedi.

Rize’deki kişiye karşı işlenen suçlarda 2024 yılında 2023 yılına güre yüzde 25’lik bir azalma olduğunun altını çizen Yerlikaya, “İçişleri Bakanlığı olarak suç işlenmesini önlemek ve eğer bir suç işlendiyse bir an önce onu aydınlatıp adalete teslim etmek bizim olmazsa olmaz temel vazifemiz. Bütün suç türleri için bu geçerli. Rize’de kişilere karşı işlenen suçlarda olay sayısı 2023’ü ve 2024’ü birimine kıyasladığımız zaman yüzde 25 civarında olay sayısı azalmış. Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili 112 aracılığıyla bize gelen her türlü ihbarın özel bir yazılım programıyla kayda alındığını ve bunun da bir nakış gibi işlendiğini söylemek istiyorum. İstanbul'da pilot çalışma olarak başlayan Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) artık Türkiye'de emniyet ve jandarma bölgesinin tamamında uygulanıyor. Biz şunu istiyoruz yavrularımızı, gençlerimizi, vatandaşlarımızı hiç kimsenin zehirlemeye cesaret edemeyecek hale getirmekte kararlıyız. Bu noktada seferberlik ruhuyla hareket etmemiz lazım. Yani arz cephesinde evet İçişleri Bakanlığı biziz, biz mücadele ediyoruz. Baronundan kullanıcısına varıncaya kadar kararlıyız. Bu noktada bu kabine döneminde tutuklanan sayısını daha önce verdim, tekrar verelim. 25 binin üzerinde tutuklama 15 bine yakın adli kontrol, yani toplam 50 bin verilen mahkeme kararları var. Bunu hep birlikte başardık. 131 ton bununla ilgili yakalanan uyuşturucu türleri var. Ama şunu söylemek istiyoruz. Talep cephesinde de biz bireylerin, ailelerin, toplumun bilinçlenmesi, bu noktada dirençlenmemiz, hep birlikte bir seferberlik ruhuyla bizi biz yapan irade, ‘bu iradenin devre dışı kalması tam anlamıyla bir facia, Allah bundan muhafaza buyursun’ deyip efendim talep cephesinde de biz sizlerden yardım ve ihbar istiyoruz. Yapılan tüm ihbarların her birini biz nakış gibi işliyoruz ve sonunda bunları yakalamak, adalete teslim etmek noktasında da biz kendimizi çok daha güçlü hissediyoruz" dedi.



“Kim vatandaşımızı rahatsız ediyorsa bize söylesin biz gereğini yapalım”

Hiçbir iradenin devlet iradesinden daha büyük olmadığına dikkat çeken Yerlikaya, “Rizeli hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Şu an için organize suçlarla ilgili, şehir eşkıyalarıyla ilgili bana verilen tablo burada. Bununla ilgili bir hamdolsun, şükürler olsun bir sıkıntının olmadığı yönünde. Biz devletimizden milletimizden daha güçlü bir irade tanımıyoruz. Yerel, küçük, büyük, orta demeden kim vatandaşımızı rahatsız ediyorsa bize söylesin biz gereğini yapalım. Şu an için burası gayet güzel. Ama yarın maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kalırsak biz onların emrindeyiz. Bunların hakkından geliriz. Her fırsatta söylüyoruz. Göreve başladığımız günden bu yana rakamlarımızı veriyoruz ama bugün itibariyle uluslararası ulusal, bölgesel ve yerel çökertip adalete teslim etmiş olduğumuz suç örgütü sayısı 619. Hiç kimse bizim milletimize, aziz milletimize şekil yapamaz. Buna müsaade edemeyiz. Bu noktada gerek medyamızdan gerek vatandaşlarımızdan da her zaman için destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.



“Devriye sayılarını en az bir misli artırdık”

Rize’de 3 bin 400 rakımın üzerinde ki yayla yollarında da jandarma devriyesinin olacağını vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Var olan devriye sayısı araçlarımızın sayılarını arttırıyoruz ve bu araçlarının tamamını Eylül ayı içerisinde yenileriyle, tamamen sıfırlarla değiştiriyoruz. Biz bu çağa uygun emniyet ve jandarma teşkilatımıza vereceğimiz 151 araç için eylül ayı içerisinde tekrar bir araya geleceğiz. Rize'mizde 3 bin 400 rakımın üzerinde görev yapan, yayla yolu üzerinde de jandarma devriyesi olacak. Çünkü sayıları çok artırdık. Sadece sahil yoluna değil trafikle ilgili, emniyet müdürlüğümüzün görev alanındaki önceden görülen devriye sayıları bütün ilçelerimize dahil olmak üzere bunları da en az bir misli artırdık. Personel takviyesiyle de ilgili arkadaşlarımıza gereken talimatlarımızı verdik. Rize'nin huzuru, Türkiye'nin huzuru için emniyet, jandarma, sahil güvenliğimiz şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da kıymetli Rizeli hem şehirlerimizin destekleriyle, dualarıyla iki günü bir olmadan gece gündüz demeden azimle kararla çalışmaya devam edecek” dedi.