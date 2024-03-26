IC Holding’in enerji sektöründeki çeyrek asırlık uzmanlığı ve tecrübesi ile faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Borsa İstanbul’da yatırımcıları ile buluşmaya hazırlanıyor. Halka arz büyüklüğünün 3,7 milyar TL olacağı öngörülen ve “Bizim enerjimiz dünyanın enerjisi” mottosu ile yatırımcıların karşısına çıkan IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin üst yönetimi, 26 Mart Salı günü düzenlenen basın toplantısında gelecek vizonlarını, hedeflerini ve sektördeki gelişmeleri paylaştı.

“HALKA ARZ YÖNÜNDE ATILAN İLK ADIM”

IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı ile ilgili, “Enerji sektöründeki çeyrek asırlık tecrübe ve başarılarımızı taçlandıracak bir adım” değerlendirmesinde bulunan IC Holding CEO’su Murad Bayar, “IC grubunun enerji şirketlerinden IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı dolayısıyla heyecanlıyız. Çünkü bu grubumuz bünyesinde halka arz yönünde atılan ilk adım olma özelliğini taşıyor. 1969 yılında temelleri atılan grubumuz faaliyetlerini inşaat, enerji, turizm, altyapı, ulaştırma ve sanayi sektörlerinde sürdürüyor. Sizlerin de bildiği gibi IC Holding olarak gerek Türkiye’de gerekse uluslararası arenada pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Bulunduğumuz her alanda dünyaya, ülkemize, topluma faydalı olmak için çalışıyoruz. İnsana saygılı, toplumsal sorumluluk bilincini önceliklendiren bir yönetim anlayışıyla faaliyet gösteriyoruz. Enerji alanındaki faaliyetlerimizde de “sürdürülebilir kalkınma” amacıyla hareket ediyoruz. Bu yeni başlangıçta bize güvenen tüm yatırımcılara ve halk arz sürecimizi yöneten konsorsiyum liderlerimiz Ak Yatırım, İş Yatırım ve Ziraat Yatırım’a teşekkür ederim” dedi.

“ŞİRKETİMİZİN GELİRLERİNİ ARTIRACAK PROJELERİ SEKTÖRE KAZANDIRACAĞIZ”

Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da ENTRA kodu ile işlem görmeye başlanılacağını söyleyen IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, halka arzda 27-29 Mart tarihleri arasında talep toplanacağını belirtti.

Taşkın Kızılok, “Hedefimiz yenilenebilir enerji projelerimizle ülkemizin enerji talebine yanıt üretirken, yeni istihdam yaratmak ve yerel ekonomiye destek olmak. Halka arzdan elde ettiğimiz gelirin büyük bölümünü yeni yatırımlarda kullanarak, bir yandan şirketimizin gelirlerini artıracak projeleri sektörümüze kazandırmak, diğer yandan ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sunmak istiyoruz. Gerçekleştireceğimiz halka arz ile yatırımcılarımızı sürdürülebilir bir büyümeye ve sürdürülebilir bir geleceğe ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.

“ELEKTRİK SATIŞLARINDAN ELDE ETTİĞİMİZ GELİR 2,9 MİLYAR TL”

Toplantıda IC Enterra’nın büyüklüğü ve mevcut portföyü hakkında da bilgi veren Kızılok, “Yatırımcılarımızın karşısına şirketimizin çatısı altında bulunan Trabzon, Erzincan, Tokat, Mersin, Giresun’da elektrik üretimine devam eden 9 hidroelektrik santrali (HES) ile çıkıyoruz.

Önümüzdeki dönemde, yatırımı devam eden 136 MWm (mekanik kurulu gücü) kapasiteli Erzin-2 YEKA GES ile izin süreçleri devam eden 61 MWm Bağıştaş hibrit GES projelerimize odaklanmış durumdayız. Yine önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından olan depolamalı RES ve GES ön lisans çalışmalarımız da devam ediyor. Türkiye’nin üç ayrı bölgesinde faaliyet gösteren 9 HES’le, hem coğrafi açıdan hem de santral çeşitliliği bakımından zengin bir portföye sahibiz. 2021-2023 FAVÖK yıllık bileşik büyüme oranımız yüzde 29,7 seviyesine ulaşmış bulunuyor. Yine 2023 yılında net elektrik üretimimiz 1 milyar 200 milyon kWh düzeyinde gerçekleşirken elektrik satışlarından elde ettiğimiz gelir 2,9 milyar TL oldu. IC Enterra Yenilenebilir Enerji olarak Türkiye’de ve yurt dışında enerji dönüşümüne katkı sağlamaya hazırız” ifadesini kullandı.

“DÜNYADA ENERJİNİN YÖNÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ”

Enerjide arz güvenliği için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının her zamankinden daha önemli hale geldiğine de dikkat çeken Kızılok şunları söyledi:

“Bugün pek çok ülke, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve enerji güvenliğini artırmak amacıyla yenilenebilir enerji hedefleri belirlerken, destekleyici politikalar geliştiriyor. Bu politikalar, yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik ederken sektörün büyümesini de sağlıyor.

Bu arada finansal kurumlar ve yatırımcılar, sürdürülebilirlik odaklı yatırımlara olan ilgilerini artırırken yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında avantajlar sağlıyor. Yeşil tahviller, sürdürülebilir krediler ve diğer finansal araçlar, yenilenebilir enerji yatırımlarının hayata geçmesine olanak sunuyor. Tüm bunlar yenilenebilir enerji yatırımlarının giderek artmasına neden oluyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın son raporlarında da yer aldığı gibi dünya 2023'te 2022'ye kıyasla yüzde 50 daha fazla yenilenebilir kapasite ekledi. Türkiye’de de benzer bir süreç var. En son Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılında kurulu gücümüzdeki artışın yüzde 99,1’i yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarından geldi. Paris İklim Anlaşması’nın imzacıları arasında yer alan Türkiye’nin de kurulu gücündeki artışın bundan sonra ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından gelmesi bekleniyor. Tüm bunlardan da anlaşıldığı gibi dünyanın yönü enerjide yenilenebilir enerji kaynakları.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji olarak biz de “uzman” olduğumuz bu alanda ülkemiz için, dünyamız için enerji üretmeye devam edeceğiz.”