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İç Anadolu’nun en büyük ceviz bahçesinde ilk hasat yapıldı

Güncel 21.10.2022, 13:43
İç Anadolu’nun en büyük ceviz bahçesinde ilk hasat yapıldı
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Sivas’ın İmranlı ilçesinde bulunan İç Anadolu’nun en büyük ceviz bahçesinde ilk hasat gerçekleşti.