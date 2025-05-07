Soruşturmanın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından derinleştirildiği öğrenildi. Bu kapsamda ifadeye çağrılan Mehmet İlhan Gülay, Ataşehir İçerenköy’de yer alan ve geçmişte İBB ile ihtilaflı olduğu bilinen bir araziye ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu.

“Arazileri 2018’de AK Partili Yönetim Döneminde Satın Aldım”

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre Gülay, savcılıktaki ifadesinde, söz konusu 1046 ada 200 parsel ve çevresindeki arazileri 2018 yılında Bainbridge isimli bir holdingten satın aldığını belirtti. Arazinin geçmişinde İBB, İSPARK ve metro çıkışı nedeniyle çok sayıda dava bulunduğunu söyleyen Gülay, bu sorunları dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal yönetimiyle çözüme kavuşturduklarını aktardı.

Yaklaşık 60 dönümlük kısmın İBB’ye terk edilmesi karşılığında bir protokol imzalandığını belirten Gülay, protokolün uygulanmasına ilişkin süreci de detaylandırdı.

“2019’da Yeni Yönetimle İletişime Geçtim”

Gülay, 2019 yılında yönetimin değişmesinin ardından İBB Genel Sekreteri olduğunu belirttiği "Yavuz Bey" tarafından arandığını ve bu kişiyle protokolün devamı konusunda görüştüğünü ifade etti. Görüşmelerin ardından sürecin Yakup Öner tarafından devralındığını kaydetti.

Ayrıca, İBB Meclisi'nin 12 Ocak 2023 tarihli kararıyla söz konusu parseldeki emsal oranının 0,75’ten 1,5’a çıkarıldığını ancak bölgede bazı parsellerde emsal oranının 2,07 olduğunu vurguladı.

Belediyeye Devir Şartı ile Ek Protokol

Gülay, proje kapsamında inşa edilecek yapılardan yaklaşık 4-5 bin metrekarelik kısmın tamamlandıktan sonra İBB’ye devredilmesine yönelik ek bir protokol yapıldığını da savcılık ifadesinde dile getirdi.

Soruşturma kapsamında Mehmet İlhan Gülay’ın mal varlıklarına ilişkin detaylı inceleme başlatıldığı, İBB ile yapılan protokollerin ve plan değişikliklerinin de mercek altına alındığı öğrenildi.

Süreçle ilgili adli tahkikat devam ederken, tutuklama kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.