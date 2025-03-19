İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 106 kişiye gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 98 kişi gözaltına alındı. İşte gözaltına alınanların tam isim listesi:
- Tuncay Yılmaz
- Fatih Keleş
- Emrah Bağdatlı
- Mustafa Nihat Sütlaş
- Murat Kapki
- Orçun Muhittin Yılmaz
- Hüseyin Köksal
- Adem Soytekin
- Ali Nuhoğlu
- Ertan Yıldız
- Ali Gül
- Zafer Gül
- Serdal Taşkın
- Barış Kılıç
- Servet Yıldırım
- Mehmet Erdoğan
- Güldem Işık
- Ceyda Kıryak
- Kadir Öztürk
- Ömür Yılmaz
- Merthan Açıl
- Tolga Özgen
- Erhan Uslu
- Hakan Atınç Dayıgil
- Murat Kanbur
- Emre Serkan Bayraktar
- Vahit Doğan
- Fatoş Ayık
- Hüseyin Ekrem Fidan
- Seda Hoşel Kiraz
- Sergen Kurt
- Yusuf Yüce
- Ercan Saatçi
- Mehmet Muhittin Palazoğlu
- Furkan Remzi Ceylan
- Süleyman Atik
- Hakan Karanis
- Elif Güven
- Nihat Uçan
- Birsen Şahin
- Canan Mümlü
- Can Akın Çağlar
- Cemal Ufuk Karakaya
- Buğra Gökçe
- Kağan Sürmegöz
- Bayram Taşkın
- Ebru Yılmazlar
- Gürkan Akgün
- Murat Abbas
- Doğan Hamit Doğruer
- Halit Burak Atalan
- Bilal Önver
- İlker Durademir
- İpek Elif Atayman
- İlknur Taşdelen
- Burak Arslan
- Samih Asan
- Emrah Öksüz
- Onur Buğra Subaşı
- Eyüp Subaşı
- Gülşah Subaşı
- Ahmet Köksal
- Serhat Kapki
- Yusuf İlbak
- Ali İlbak
- Murat İlbak
- Mustafa İlbak
- Umut Şenol
- Mete Sarısaltun
- Edip Cenk Ünalerzen
- İrfan Karakaş
- İnanç Boztaş
- Ahmet Taha Bilgin
- Kamil Timur Delibaş
- Alihan Aydın
- Alper Aydın
- Alperen Aydın
- Ahmet Palazoğlu
- Kaan Ketenci
- Ahmet Hamdi Çiçek
- Hacı Ahmet Gül
- Serkan Öztürk
- Necati Özkan
- Kabil Taşçı
- Vedat Şahin
- Serdar Haydanlı
- Yaşar Çeri
- Emin Ferhat Ertek
- Harun Cengiz Beğenmez
- Hasan Öçsoy
- Ahmet Çiçek
- Adem Tuncay
- Rauf Cem Istranca
- Ömer Gürsoy
- Uğurhan Atma
- Özge Bağdatlı
- Fatoş Pınar Türker