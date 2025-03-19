İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 106 kişiye gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 98 kişi gözaltına alındı. İşte gözaltına alınanların tam isim listesi:

Dünya Basını 'Tarihi' Olarak Nitelendirdiği İmamoğlu Soruşturmasını Nasıl Değerlendirdi? Dünya Basını 'Tarihi' Olarak Nitelendirdiği İmamoğlu Soruşturmasını Nasıl Değerlendirdi?
  1. Tuncay Yılmaz
  2. Fatih Keleş
  3. Emrah Bağdatlı
  4. Mustafa Nihat Sütlaş
  5. Murat Kapki
  6. Orçun Muhittin Yılmaz
  7. Hüseyin Köksal
  8. Adem Soytekin
  9. Ali Nuhoğlu
  10. Ertan Yıldız
  11. Ali Gül
  12. Zafer Gül
  13. Serdal Taşkın
  14. Barış Kılıç
  15. Servet Yıldırım
  16. Mehmet Erdoğan
  17. Güldem Işık
  18. Ceyda Kıryak
  19. Kadir Öztürk
  20. Ömür Yılmaz
  21. Merthan Açıl
  22. Tolga Özgen
  23. Erhan Uslu
  24. Hakan Atınç Dayıgil
  25. Murat Kanbur
  26. Emre Serkan Bayraktar
  27. Vahit Doğan
  28. Fatoş Ayık
  29. Hüseyin Ekrem Fidan
  30. Seda Hoşel Kiraz
  31. Sergen Kurt
  32. Yusuf Yüce
  33. Ercan Saatçi
  34. Mehmet Muhittin Palazoğlu
  35. Furkan Remzi Ceylan
  36. Süleyman Atik
  37. Hakan Karanis
  38. Elif Güven
  39. Nihat Uçan
  40. Birsen Şahin
  41. Canan Mümlü
  42. Can Akın Çağlar
  43. Cemal Ufuk Karakaya
  44. Buğra Gökçe
  45. Kağan Sürmegöz
  46. Bayram Taşkın
  47. Ebru Yılmazlar
  48. Gürkan Akgün
  49. Murat Abbas
  50. Doğan Hamit Doğruer
  51. Halit Burak Atalan
  52. Bilal Önver
  53. İlker Durademir
  54. İpek Elif Atayman
  55. İlknur Taşdelen
  56. Burak Arslan
  57. Samih Asan
  58. Emrah Öksüz
  59. Onur Buğra Subaşı
  60. Eyüp Subaşı
  61. Gülşah Subaşı
  62. Ahmet Köksal
  63. Serhat Kapki
  64. Yusuf İlbak
  65. Ali İlbak
  66. Murat İlbak
  67. Mustafa İlbak
  68. Umut Şenol
  69. Mete Sarısaltun
  70. Edip Cenk Ünalerzen
  71. İrfan Karakaş
  72. İnanç Boztaş
  73. Ahmet Taha Bilgin
  74. Kamil Timur Delibaş
  75. Alihan Aydın
  76. Alper Aydın
  77. Alperen Aydın
  78. Ahmet Palazoğlu
  79. Kaan Ketenci
  80. Ahmet Hamdi Çiçek
  81. Hacı Ahmet Gül
  82. Serkan Öztürk
  83. Necati Özkan
  84. Kabil Taşçı
  85. Vedat Şahin
  86. Serdar Haydanlı
  87. Yaşar Çeri
  88. Emin Ferhat Ertek
  89. Harun Cengiz Beğenmez
  90. Hasan Öçsoy
  91. Ahmet Çiçek
  92. Adem Tuncay
  93. Rauf Cem Istranca
  94. Ömer Gürsoy
  95. Uğurhan Atma
  96. Özge Bağdatlı
  97. Fatoş Pınar Türker