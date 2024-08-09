Yenilenen HR-V, verimli hibrit güç aktarma sistemi ile sürüş kolaylığı sağlarken; Honda’nın gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemleri Honda SENSING sürücü ve yolcular için güvenli bir yolculuk deneyimi sunuyor. Makyajlı HR-V e:HEV’in Elegance donanım versiyonu 1 milyon 690 bin TL, Advance versiyonu 1 milyon 787 bin TL ve Style+ donanım versiyonu ise 1 milyon 980 bin TL ile 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü yeni eklenen renk seçenekleri ile Honda bayilerindeki yerini alacak.

Honda’nın en sevilen hibrit SUV modellerinden biri olan HR-V e:HEV’in makyajlı versiyonu satışa sunuluyor. Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanan modelin iç-dış tasarımı ve renk seçenekleri yenilenirken; verimli hibrit güç aktarma sistemi de sürüş kolaylığı ve konfor sunmaya devam ediyor. Türkiye’de Elegance, Advance ve Style+ olmak üzere 3 farklı donanım seçeneği ile 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü yeni eklenen Derin Mavi ve Kül Gri renk seçenekleriyle satışa sunulacak model, 1 milyon 690 bin TL’lik başlangıç fiyatına sahip olacak.

Keskin çizgilerle güncellenen dış ve iç tasarım

Honda’nın hibrit modeli HR-V’nin dış tasarımı, yenilenen keskin ön tampon çizgileri ile dikkat çekerken; modern ön görünümü güncellendi. Yenilenen ön tampon daha belirgin çizgisiyle öne çıkıyor ve parlak siyah yeni alt kaplama ile HR-V e:HEV’in olgun görünümü tamamlanıyor. Advance donanım seçeneğinden itibaren Adaptif Far ve Aktif Dönüş Aydınlatması teknolojileri sunulurken, makyajlanan HR-V’nin arka tasarımında ise LED aydınlatma şeridi dikkat çekiyor.

Otomobilin dış tasarımındaki değişiklikleri tamamlamak üzere iç tasarımda da kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için yapılan iyileştirmeler öne çıkıyor. Hem sürücü hem de ön yolcunun kablosuz şarj yuvasına erişimini kolaylaştırmak için orta konsol ve alt kısım yeniden düzenlenirken; parlak piyano siyah detaylara sahip orta konsol, sade ve ergonomik tasarımıyla iç mekanı tamamlıyor. Sürüş deneyimini geliştirmek ve kabin içindeki ses yalıtımını iyileştirmek için yapılan değişiklikler, HR-V'nin iç mekan konforunu artırıyor. Style+ donanım seviyesinde panoramik cam tavan sunulurken; sıcak günlerde kabin konforu ve güvenlik için tüm donanım seviyelerinde karartılmış arka camlar standart olarak yer alıyor.



Verimli e:HEV sistemi ve fonksiyonel iç mekan

Honda HR-V e:HEV’de sunulan 1,5 litrelik DOHC i-VTEC benzinli ve iki elektrikli motora sahip hibrit e:HEV güç-aktarma sistemi, makyajlanan modelinde de yakıt tüketimi ve esnek sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor. Güçlü ve verimli motor performansının yanı sıra Honda mühendisleri tarafından iç mekanın ferah tasarımına katkı sağlamak amacıyla geliştirilen yakıt deposunun ön koltukların altındaki yerleşimi de korunuyor. Bu uygulama sayesinde kullanım gereksinimine bağlı olarak arka koltukları, yukarı veya zemine doğru katlanma esnekliği sunan çok yönlü arka Sihirli Koltuklar ile geniş bir kabin içi kullanım alanı ve işlevsellik sunulmaya devam ediyor.

Honda SENSING ile güvenli sürüş deneyimi

Ürettiği tüm mobilite araçlarında güvenliği ana unsurlardan biri olarak belirleyen Honda’nın gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemleri Honda SENSING çatısı altında geliştirilmeye devam ediyor. Trafikte Sürüş Asistanı, 0 km/s'den itibaren direksiyon desteği sunmak üzere iyileştirilirken; sürücüye destek sağlanıyor. Ayrıca, yenilenen HR-V e-HEV’de Style+ donanım seçeneğinde çok açılı kamera sistemi standart olarak sunuluyor. Makyajlı HR-V e:HEV, aktif güvenlik teknolojilerini ve sürüş yardımcılarını kullanıcılarına sunmaya devam ediyor.

